Vitajte v našom e-shope

Altevita WPC 80 NUTRIWHEY™ COFFEE VANILLA 1 kg – Protein, který změní váš den
Ideální doplněk do Vašich domovů, který nádherně provoní místnosti a dokáže Vám zlepšit náladu. Aroma difuzéry jsou vhodné pro aromaterapii a chromoterapii. Díky svému designu jsou také stylovým interiérovým doplňkem.
Slabá schopnost koncentrace je problém, se kterým se často setkává každý z nás. Ať už jste student nebo pracujete, stoprocentní pozornost a koncentrace jsou základem pro úspěšné zvládání každodenních povinností.
Sada esenciálních olejů POZORNOST - KONCENTRACE obsahuje 100% esenciální olej ROZMARÝN 10 ml - CITRONOVÁ TRÁVA 10 ml - RŮŽOVÝ GRAPEFRUIT 10 ml.
Náš nejnovější výtvor, difuzér s jemným tepelným rozsahem Calorya, je vybaven stmívačem pro nastavení teploty difuze a přizpůsobení jasu lampy. Teplotu můžete přizpůsobit prvku, který chcete rozptylovat (éterické oleje, interiérový parfém, vonný vosk...).
Aroma difuzér Himaláje - USB-C - Dálkové ovládání - Efekt plamene
Tato fantastická bylina a koření je základem mnoha tradičních receptů po celém světě – od indických kari až po středomořské pokrmy. Její jemně nahořklá chuť s nádechem ořechových tónů dokáže zvýraznit chuť každého pokrmu.
Shalamar Kesar Mango Pulp je slazená, lahodná a krémová mangová pasta s přídavkem vzácného kesaru, která dodá vašim receptům bohatou a exotickou chuť.
Slovenská klasika. Křupavý na povrchu a krásně šťavnatý uvnitř. A co se chuti týče, přesně takový, jak má správný vepřový karbanátek chutnat!
Vznikol, aby budoval život, zdravie, krásu, v závislosti na tom, na čom vám záleží.
Prečo? Dozviete sa v našom príbehu.